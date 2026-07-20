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CDU/CSUSogar über Dobrindt wird spekuliert

Lesezeit: 2 Min.

Alexander Dobrindt und Markus Söder, beide CSU, im Februar inn München
Alexander Dobrindt und Markus Söder, beide CSU, im Februar inn München IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Nach Spahns Rücktritt sucht die Union einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Kommt diesmal die kleinere der beiden Schwesterparteien zum Zug? Was dafür spricht – und was dagegen.

Von Johann Osel

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Das Ego der CSU wird schon allein durch diese Spekulation kräftig gestreichelt. Das lässt sich gut zwischen den Zeilen heraushören, wenn man am Montag mit CSU-Leuten über die These spricht, dass nach dem Rücktritt von Jens Spahn jetzt Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister, Fraktionschef der Union im Bundestag werden könnte. Über die einmalige Situation also, dass einer aus der kleinen Schwesterpartei CSU und nicht aus der großen CDU im Parlament der neue zentrale Kopf der gesamten Union sein könnte.

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