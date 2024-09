Aus Friedrich Merz wird zwar in diesem Leben kein Arbeiterführer mehr, meint Dennis Radtke, aber dafür gibt es in der CDU ja den Arbeitnehmerflügel. Dessen Vorsitz wird der Ex-Sozialdemokrat übernehmen. Er hofft, mit seinen Themen manche von jenen zurückzugewinnen, die gerade die AfD wählen.

Interview: Roland Preuß, Robert Roßmann, Berlin

An diesem Samstag endet in der CDU eine Ära: Nach fast zwanzig Jahren an der Spitze der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) gibt Karl-Josef Laumann den Vorsitz ab. Zum neuen Chef des Arbeitnehmerflügels der Union soll der 45-jährige Europaabgeordnete Dennis Radtke gewählt werden. Er hat eine ungewöhnliche Biografie: Er war Sozialdemokrat, Gewerkschaftssekretär und hat in einem Industriebetrieb gelernt.