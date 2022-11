Wo ist oben, wo unten? Welche Inhalte vertritt eigentlich die CDU? Parteilogo am Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.

Von Robert Probst

"Sie kennen mich." Lange her, September 2013, TV-Duell. Peer Steinbrück wurde deshalb nicht Kanzler. Und die CDU richtete sich danach so lange im Wohlfühlland Deutschland ein, bis sie 2021 plötzlich aus dem Kanzleramt gewählt wurde. Armin Laschet nämlich konnte nicht so leicht "Sie kennen mich" sagen wie Angela Merkel damals. Außerdem hatte er an unpassender Stelle laut gelacht. Und jetzt regiert die Ampel. Also: Was ist los mit der Union?