Die Ermittlungen gegen den CDU-Abgeordneten Tilman Kuban sind eingestellt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Spiegel. „Für uns gibt es keinen hinreichenden Tatverdacht“, so der Sprecher. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Bundestag Kubans Immunität aufgehoben. Grund dafür war eine Strafanzeige durch seine Expartnerin. Kuban bestätigte die Trennung, wies aber die nicht näher bezeichneten Vorwürfe zurück. Kuban ließ danach seinen Vorsitz in der Fraktions-Arbeitsgruppe zu EU-Angelegenheiten aufgrund der Vorwürfe zunächst ruhen. Kuban ist seit 2021 im Bundestag. Zuvor war er Bundesvorsitzender der Jungen Union gewesen.