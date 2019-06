24. Juni 2019, 13:18 Uhr CDU Kramp-Karrenbauer verzichtet auf Beförderung ihres engsten Vertrauten

Neuer Bundesgeschäftsführer der CDU wird der 45-jährige Stefan Hennewig.

Damit verzichtet Parteichefin Kramp-Karrenbauer auf die Ernennung von Nico Lange, der als ihr Favorit galt.

An Lange hatte es in jüngster Zeit zum Teil heftige Kritik aus der CDU gegeben.

Von Robert Roßmann , Berlin

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat darauf verzichtet, Nico Lange - ihren engsten politischen Vertrauten - zum Bundesgeschäftsführer zu befördern. Sie reagierte damit offensichtlich auf die zunehmenden Vorbehalte gegen Lange in der Partei. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, in einer Wahlanalyse die Schuld für den Absturz der Partei bei der Europawahl fast überall, aber nicht bei der CDU-Chefin verortet zu haben. Vor allem die Junge Union (JU) war deshalb verärgert.

Lange hatte unter anderem "einen vermeintlichen 'Rechtsruck' bei der JU" als Ursache für die Niederlage ausgemacht. Die Junge Union sah sich deshalb als Sündenbock für das schlechte Wahlergebnis dargestellt. Lange wurde außerdem für die unglückliche Reaktion der Parteizentrale auf das Video des Youtubers Rezo mitverantwortlich gemacht. An dem Werkstattgespräch der CDU zur Flüchtlingspolitik, das auch von Lange forciert worden sein soll, hatte es ebenfalls Kritik gegeben. Die Veranstaltung war als Abkehr der CDU von der Flüchtlingspolitik Angela Merkels wahrgenommen worden.

Statt Lange wurde am Montag Stefan Hennewig zum neuen Bundesgeschäftsführer der CDU ernannt. Der 45-Jährige war bisher Leiter der Abteilung "Zentrale Aufgaben" im Konrad-Adenauer-Haus. Hennewig folgt auf Klaus Schüler. Der Merkel-Vertraute war seit zwölf Jahren Bundesgeschäftsführer, er hatte unter anderem die Bundestagswahlkämpfe 2009, 2013 und 2017 der CDU organisiert. Mitte Mai hatte Schüler mitgeteilt, dass er zum Kölner Spezialchemie-Konzern Lanxess wechseln wird. Er soll dort "Bevollmächtigter des Vorstands für nationale und internationale Politikbeziehungen" werden.

Schüler sagte damals, ihn verbinde "mit Angela Merkel eine lange, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit". Mit Merkels Entscheidung, nicht mehr als Parteivorsitzende und als Kanzlerkandidatin zur Verfügung zu stehen, habe sich für ihn "die Möglichkeit eröffnet", noch mal etwas anderes zu machen. Damals war noch davon ausgegangen worden, dass auf den Merkel-Vertrauten Schüler der Kramp-Karrenbauer-Vertraute Lange folgen wird.

Der 44-jährige Lange war bisher in der CDU-Zentrale Leiter der Abteilung "Politische Planung". Seine Rolle soll jetzt etwas aufgewertet werden. Künftig soll er auch für "Strategie" und "Internationale Beziehungen" zuständig sein. Seine Funktion als stellvertretender Bundesgeschäftsführer soll er behalten.

Kramp-Karrenbauer hatte Lange nach ihrer Wahl zur CDU-Generalsekretärin aus dem Saarland in die CDU-Zentrale geholt. Bis dahin war er Bevollmächtigter für Innovation und Strategie in der saarländischen Staatskanzlei. Vor seiner Zeit im Saarland war er unter anderem Leiter des Außenbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington und Leiter des Stiftungsbüros in der Ukraine. Er gilt als kluger Analytiker mit manchmal überbordendem Selbstbewusstsein. In der CDU-Zentrale ist er bisher immer noch ein Neuling.

Der jetzt zum Bundesgeschäftsführer gekürte Hennewig arbeitet dagegen schon seit dem Jahr 2000 im Adenauer-Haus, erst als Online-Redakteur, dann als Leiter der Internet-Redaktion. Von 2004 bis 2006 und für die Bundestagswahlkampagne 2017 leitete er den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Zuletzt gehörte zu seinem Aufgabenbereich unter anderem das Personalwesen, das Controlling, die Mitgliederwerbung und die Weiterbildung von Parteimitgliedern. Das CDU-Präsidium billigte seine Ernennung am Montag einstimmig. Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer die Entscheidung in einer Mitarbeiterversammlung in der CDU-Zentrale mitgeteilt.