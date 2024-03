Die Partei fordert eine "Neue Grundsicherung" und drastische Änderungen am bisherigen System. Ein entsprechendes Konzept will der Bundesvorstand am Montag beschließen.

Von Robert Roßmann, Berlin

Die CDU will das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abschaffen und es durch eine "Neue Grundsicherung" ersetzen. Der Bundesvorstand der Partei wird am Montag ein entsprechendes Konzept beschließen, der Entwurf dafür liegt der Süddeutschen Zeitung bereits vor. Das Konzept sieht erhebliche Veränderungen am bisherigen System vor.