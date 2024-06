CDU und Sahra Wagenknecht:Gretchenfrage BSW

Von Robert Roßmann, Berlin

In der CDU gibt es seit der Europawahl eine Debatte über den Umgang mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Darf man mit dem BSW zusammenarbeiten, um nach den Wahlen im Osten AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern? Im September werden in Thüringen, Sachsen und Brandenburg neue Landtage gewählt, und wenn die Abstimmungen so ausgehen würden wie die Europawahl am vergangenen Sonntag, hätten AfD und BSW in allen drei Ländern eine Mehrheit der Sitze. Es gäbe im Umkehrschluss also keine Mehrheit für eine Regierung ohne AfD oder BSW.