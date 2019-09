Der Brandenburger CDU-Abgeordnete Jan Redmann kandidiert nach dem Rückzug von Ingo Senftleben für die Fraktionsspitze im Landtag. Das verlautete am Montagabend aus Parteikreisen. Die Fraktion wählt an diesem Dienstag einen neuen Vorstand. Ob die sechs Abgeordneten, die sich in der vergangenen Woche gegen Senftleben gestellt hatten, dann für Redmann stimmen, ist offen. Senftleben hatte am Freitag auch angesichts eines internen Machtkampfes angekündigt, als Landes- und Fraktionschef zurückzutreten. Redmann war bisher Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion.