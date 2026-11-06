Für den Grünen Pascal Grothe ist die Lage klar: „Die CDU ist gerade dabei, der AfD eine Tür nach der anderen zu öffnen“, sagt er. Grothe ist neu gewähltes Mitglied des Abgeordnetenhauses. Bis vor Kurzem aber war er noch Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung in seinem Heimatbezirk Marzahn-Hellersdorf, im Osten der Stadt. Dort ist die AfD bei der Wahl am 20. September mit Abstand stärkste Kraft geworden, holte fünf von sechs Wahlkreisen auf Landesebene und stellt auch kommunal die stärkste Fraktion. Grothes Bezirk ist einer von mehreren Schauplätzen in Berlin, auf denen die CDU ihren bisherigen Umgang mit der rechtsextremen Partei offensichtlich neu verhandelt.
Umgang mit der AfDDie Brandmauer der Berliner CDU zeigt immer mehr Risse
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In der Hauptstadt sucht die CDU nach neuen Wegen, mit der erstarkten AfD umzugehen. Vor allem in den Bezirken wächst die Bereitschaft, mit den Rechtsextremen zusammenzuarbeiten.
Von Meredith Haaf und Valerie Höhne, Berlin / München
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