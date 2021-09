Der stellvertretende rheinland-pfälzische CDU-Chef und Landtags-Fraktionsvorsitzende, Christian Baldauf, will Nachfolger von Julia Klöckner an der Spitze der Partei im Land werden. "Ich bin bereit, hier Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam in einem Team", sagte Baldauf am Dienstag in Mainz. Den Weg der Erneuerung, den die scheidende CDU-Landeschefin Klöckner eingeleitet habe, sei "die einzig richtige Route". "Es geht um einen offenen, um einen transparenten Entscheidungs- und Erneuerungsprozess." Klöckner hatte zuvor die 36 Kreisverbände aufgefordert, Vorschläge für den neuen Landesvorsitz zu machen. Sie will nach zehn Jahren am 20. November bei den regulären Wahlen nicht mehr kandidieren. Das habe sie bereits vor einiger Zeit mit ihrer Familie besprochen. Die bisherige Bundeslandwirtschaftsministerin zieht jedoch erneut in den Bundestag ein.