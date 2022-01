In der Diskussion um umstrittene Äußerungen des CDU-Politikers Hans-Georg Maaßen hat sein Landesverband den Ex-Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes deutlich kritisiert. Die Thüringer CDU um Landesvorsitzenden Christian Hirte distanzierte sich am Mittwoch von einem Video, das Maaßen verbreitet hatte. Darin wird ein Corona-Impfstopp gefordert. Hirte kündigte an, Maaßen zum Gespräch zu bitten. Auch der Sozialflügel der CDU wandte sich gegen Maaßen, der sein Vorgehen in einem Brief an andere Parteimitglieder verteidigte. Maaßen hatte am Silvestertag ein Video des Autors Sucharit Bhakdi verbreitet, in dem der den Stopp der Corona-Impfungen fordert. Dies nannte er einen bewegenden Appell. Schleswig-Holsteins Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mikrobiologen Bhakdi wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung. "Wir distanzieren uns scharf von den Inhalten, die Hans-Georg Maaßen in den sozialen Medien geteilt hat. Sie widersprechen vollkommen der Position unseres Landesverbands", sagte der Thüringer CDU-Chef Hirte in Erfurt. Auch die Kreisverbände in Südthüringen unterstützen demnach diese Haltung. Der CDU-Sozialflügel fordert von der Bundesspitze eine deutliche Distanzierung von Maaßen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die im CDU-Vorstand ist, forderte bereits Maaßens Parteiausschluss.