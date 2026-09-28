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Nach den LandtagswahlenForderungen nach Kurswechsel in der CDU werden lauter

Lesezeit: 3 Min.

Der CDA-Bundesvorsitzende Dennis Radtke, hier bei der CDA-Tagung im April, findet, die CDU müsse ihre Antennen neu ausrichten.
Der CDA-Bundesvorsitzende Dennis Radtke, hier bei der CDA-Tagung im April, findet, die CDU müsse ihre Antennen neu ausrichten.
Florian Wiegand/dpa

Zu viele gesellschaftliche Gruppen kämen in der Union kaum noch vor, klagt der Arbeitnehmerflügel. Eine Volkspartei, die nur noch mit sich selbst spreche, höre auf, Volkspartei zu sein.

Von Robert Roßmann, Berlin

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In der CDU wird der Unmut über den bisherigen Kurs der Partei angesichts desaströser Umfragewerte immer offener vorgetragen. Der Sozialflügel der Partei, die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA), verlangt jetzt einen Kurswechsel. „Wir werden unserem Anspruch, Volkspartei zu sein, nicht mehr gerecht“, heißt es in einem Beschluss des CDA-Bundesvorstands. Dass die CDU zum ersten Mal in ihrer Geschichte aus einem Landtag geflogen sei, sei kein Betriebsunfall. „Wer jetzt den Wecker nicht gehört hat, verschläft die Zukunftsfähigkeit unserer Partei.“

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