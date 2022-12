Christdemokraten in Ostdeutschland

Hunderte gingen schon 2016 in Bautzen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen auf die Straße. In der CDU ist die Debatte über den richtigen Umgang mit den Protesten und der AfD wieder ausgebrochen.

Die AfD liegt in drei ostdeutschen Bundesländern laut aktuellen Umfragen auf Platz eins. Einige in der CDU wollen deshalb weiter nach rechts. Unionsfraktionsvize Sepp Müller hat im Osten mit einem ganz anderen Kurs Erfolg.

Interview von Robert Roßmann, Berlin

Wie gelingt es der CDU im Osten Deutschlands, der AfD wieder Stimmen abzunehmen? Einige in der Partei glauben, man müsse das Nationale stärker betonen. Der Bautzener CDU-Landrat sprach gerade - ausgerechnet in seiner Weihnachtsbotschaft - in einer Weise über die Flüchtlingspolitik, dass sich die Bundes-CDU scharf davon distanziert hat.