CDU und AfD:Niemand hat die Absicht, eine Mauer einzureißen

Von Constanze von Bullion, Andreas Glas und Roland Preuß

Man kann sich die Wortführer der CDU in diesen Tagen wie einen Trupp von Katastrophenhelfern vorstellen. Wie nach einem Wassereinbruch ist Verunsicherung eingedrungen in die Partei und mit ihr eine Flut öffentlicher Protestnoten. Wie umgehen mit der AfD? Und wie stark beschädigt ist die Autorität des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz? Am Wochenende hatte Merz erst signalisiert, in der Kommunalpolitik gebe es bei entsprechenden Wahlergebnissen auch gemeinsame Wege mit der AfD - nur um dies später wieder zu korrigieren. Vertreter von CDU und CSU versuchen seither, die Lage irgendwie zu retten, und beschwören nach Kräften die Abgrenzung nach rechts. Merz aber hat seine Leute in Not gebracht und womöglich auch sich selbst.