Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Es beginnt also eine neue politische Zeit, jedenfalls haben das viele im Wahlkampf versprochen. Und die Bildung einer Koalition wird nicht so schwierig werden, wie man am Wahlabend befürchten musste, als es aussah, als würde es für Schwarz-Rot nicht reichen. Wer allerdings ein wenig länger auf die arithmetischen Verhältnisse des nächsten Bundestags blickt, der entdeckt einen Komplikationsfaktor, der der kommenden Regierung erheblich zu schaffen machen könnte. Die überaus erfolgreiche Rechtsaußenpartei AfD kommt zusammen mit der wiedererstandenen Partei „Die Linke“ auf 216 Sitze – also auf mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag.