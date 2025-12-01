Die CDU-Spitze rechnet damit, dass das Rentenpaket trotz der Vorbehalte der Jungen Gruppe Gesetz wird. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagte am Montag nach Sitzungen des Präsidiums und des Bundesvorstands, er gehe davon aus, „dass dieses Rentenpaket so den Deutschen Bundestag passieren wird“. Linnemann räumte jedoch ein, dass das Thema in den Gremiensitzungen „großen Raum eingenommen“ und der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, dabei seine Kritik abermals deutlich gemacht habe.
Die jungen Rentenrebellen in der Union sind nicht überzeugt, aber die Abstimmung soll durchgezogen werden. Für Dienstag ist eine „sehr ehrliche Debatte“ in der Bundestagsfraktion angesetzt.
Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin
