CDU Ab durch die Mitte

Drei Bewerber stellen sich der CDU-Basis als Kandidaten für die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel vor: Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn.

Von Nico Fried , Berlin

Wahlkampf um den Parteivorsitz: Die CDU hat am Donnerstag eine Serie von Regionalkonferenzen eröffnet, bei denen sich die Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel der Parteibasis vorstellen. Zu der Veranstaltung mit der bisherigen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem früheren Unions-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz erschienen mehr als 700 Parteimitglieder. Die erste von acht Konferenzen in Lübeck war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, als Vorsitzender des dortigen CDU-Landesverbandes Gastgeber der Regionalkonferenz, sagte zur Begrüßung, die Partei verspüre eine Aufbruchstimmung. Er hoffe auf einen fairen Wettbewerb. "Wer immer von euch am Ende gewinnt, wir brauchen euch am Ende alle", sagte Günther an Kramp-Karrenbauer, Spahn und Merz gewandt. Andere Parteien beneideten die CDU um diese Kandidaten. Zuvor hatte Günther im Deutschlandfunk eine Fortsetzung des bisherigen Mitte-Kurses von Angela Merkel und zugleich einen stärkeren "inhaltlichen Diskurs" gefordert. Eine Partei, die Volkspartei bleiben wolle, "kann sich nicht nur auf den konservativen Flügel konzentrieren, die kann sich nicht nur auf den Wirtschaftsflügel konzentrieren. Sie muss alle Flügel ansprechen", sagte Günther. Es sei in der Vergangenheit viel um die Flüchtlingspolitik gegangen, es gebe aber weit wichtigere Themen in den Augen der Menschen. Günther nannte die Pflegeversicherung oder den Fachkräftemangel.

"Da muss die CDU neue Antworten geben." Gesundheitsminister Spahn äußerte sich vor der Veranstaltung zuversichtlich: "Mein Bauchgefühl ist gut. Ich gehe da gut motiviert, gelassen und gut gelaunt rein", sagte er in der ARD. Er stehe für einen Neustart und einen Generationenwechsel, sagte Spahn, der mit 38 Jahren der jüngste der drei Kandidaten ist. "Ich möchte die Partei gern führen, auch in die 20er-, 30er-Jahre. Als Mitmachpartei, als Partei, die breiter diskutiert, aber vor allem eben auch die Zukunftsfragen im Blick hat."

Merz, 63, kündigte in der Bild-Zeitung an, besonderes Augenmerk darauf zu legen, frühere Wähler der Union, die zuletzt der AfD ihre Stimme gegeben hätten, zurückholen zu wollen. Die Union habe bei der letzten Bundestagswahl eine Million Wähler an die AfD verloren. "Das sind nicht Nationalisten oder Antisemiten", so Merz, "das sind Wähler, die von der Union enttäuscht sind." Er glaube nicht, dass man die AfD kurzfristig wegbekomme, "aber halbieren kann man sie", sagte Merz.

Die Person an der Parteispitze "muss alle Flügel ansprechen", fordert Daniel Günther

Eine Priorität für ihn sei das Thema innere Sicherheit. Dies sei die wichtigste Aufgabe eines Staates. Im Sozialbereich sprach sich Merz dafür aus, den Fokus auf Alleinerziehende zu richten. Da gebe es "wirklich prekäre Lebensverhältnisse". Er zeigte sich offen dafür, Kindergelderhöhungen nicht mehr auf die Hartz-IV-Sätze anzurechnen oder anderweitig für Kinder mehr finanziellen Spielraum zu ermöglichen. Merz wiederholte seine Einschätzung, dass die Flüchtlingspolitik von Merkel anfangs richtig gewesen sei. "Der zweite Teil war kritisch, und wenn dann ein Staat zugeben muss, dass er die Kontrolle verliert über die Zahl derer, die in das Land kommen, dann wird das sehr kritisch."

Die dritte Kandidatin, Annegret Kramp-Karrenbauer, verteidigte vor der Veranstaltung in Lübeck nach Kritik ihres Mitbewerbers Jens Spahn ihre Ablehnung der Homoehe. Sie habe immer dazu gestanden, "dass es Verpartnerung gibt, dass Diskriminierungen abgebaut werden, aber ich habe beim Thema ,Ehe für alle' eben einen sehr traditionellen Ehebegriff", sagte Kramp-Karrenbauer im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Dieser Ehebegriff sei "vielleicht nicht mehr mehrheitsfähig, aber er ist meine persönliche Überzeugung und dazu stehe ich". Sie hob hervor, sie wolle niemanden verletzen. "Aber es ist eben eine Diskussion, die viele persönlich berührt." Der mit einem Mann verheiratete Spahn hatte ihr eine rückwärtsgewandte Gesellschaftspolitik vorgeworfen. Wenn seine Ehe "in einem Atemzug mit Inzest oder Polygamie genannt wird", treffe ihn das persönlich, sagte der Gesundheitsminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.