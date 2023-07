Von Nicolas Richter und Robert Roßmann, Berlin

CDU-Chef Friedrich Merz wechselt Generalsekretär Mario Czaja aus. Das teilte die Partei am Dienstag mit. Nachfolger soll Carsten Linnemann werden. Er ist bisher stellvertretender CDU-Chef und Vorsitzender der Grundsatzprogramm-Kommission. Merz und Czaja hätten sich "einvernehmlich darauf verständigt", ihre Zusammenarbeit an der Parteispitze zu beenden, heißt es in der Mitteilung der Partei. "Ich habe mir die Entscheidung, einen Wechsel in der Position des Generalsekretärs der CDU vorzuschlagen, nicht leicht gemacht", twitterte Merz.

Czaja war im Januar 2022 mit gut 94 Prozent der Stimmen zum Generalsekretär gewählt worden. In der Partei gab es schon länger Unzufriedenheit mit Czaja. Ihm wurden unter anderem organisatorische Schwächen vorgehalten. Außerdem wurde beklagt, er sei für einen Generalsekretär zu wenig in der Öffentlichkeit präsent.

Der designierte Nachfolger Linnemann gehört seit 2009 dem Bundestag an und vertritt dort den nordrhein-westfälischen Wahlkreis Paderborn. Er ist seit dem vergangenen Jahr stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Linnemann gilt als Wirtschaftspolitiker, der immer wieder Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger anmahnt und davor warnt, dass der Staat zu viele Aufgaben übernimmt. In der Corona-Krise hätten sich viele Menschen daran gewöhnt, dass der Staat alle Probleme abfedere, findet Linnemann. Notwendig sei stattdessen dringend eine "Sozialstaatsbremse". Der Staat müsse sparen.

Die CDU-Spitze ist in jüngster Zeit unter Rechtfertigungszwang geraten, weil die Partei nicht von den derzeitigen Problemen der Ampelkoalition profitieren kann. Zwar liegen CDU und CSU zusammen mit knapp 30 Prozent an der Spitze der Umfragen. Es ist der Union unter Führung von Merz aber bisher nicht gelungen, klar über 30 Prozent hinauszuwachsen. Stattdessen hatte in jüngster Zeit vor allem die AfD zugelegt.

Als Konsequenz aus dem Erfolg der AfD hat Merz bereits angekündigt, sich stärker als bisher mit den Grünen auseinanderzusetzen. In der Bundesregierung seien sie die "Hauptgegner". "Wir sind nicht nur in Details, sondern im Grundsatz anderer Meinung als die Grünen in der Bundesregierung, wenn es um Themen der Wirtschaftspolitik, Energiepolitik und Klimapolitik geht", sagte Merz am Dienstag dem Verein der Auslandspresse in Berlin. "Deswegen habe ich das gesagt: Wir müssen uns mit den Grünen in Deutschland etwas härter und etwas klarer auseinandersetzen. Sie sind diejenigen, die zurzeit für diesen Kernbereich der Bundespolitik Verantwortung tragen." Die Äußerung von Merz über die Gegnerschaft zu den Grünen ist auch in seiner Partei umstritten. Die CDU regiert in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Schleswig-Holstein mit den Grünen als Juniorpartner, in Baden-Württemberg ist die Union der kleinere Koalitionspartner in einem grün-schwarzen Bündnis. In Brandenburg und Sachsen regieren die beiden Parteien ebenfalls zusammen - in Dreierkoalitionen mit der SPD.

Merz sagte nun: "Wir regieren in der Tat in einigen Bundesländern sehr gut mit den Grünen, aber das ist Landespolitik. Wir diskutieren hier Bundespolitik, und die Bundespolitik ist vor allem Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, Klimapolitik." Auf die Frage, mit wem er nach der nächsten Bundestagswahl regieren wolle, antwortete Merz: "Ich führe zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Koalitionsdiskussion. Wir führen Sachdiskussionen mit der Koalition und gegen die Koalition."