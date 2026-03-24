Monatelang haben sie gewartet, haben sie gehofft, dass es doch nicht passieren würde. Doch jetzt ist der „Tag X“ gekommen. In der Nacht auf Mittwoch ist in Jülich im rheinischen Braunkohlerevier eine der aufwendigsten logistischen Operationen der deutschen Atomkraftgeschichte gestartet, begleitet von einem der wohl größten Polizeieinsätze in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Die Castoren rollen. Respektive: erst mal nur ein Castor-Behälter, darin hoch radioaktiver Atommüll.