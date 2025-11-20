Zum Hauptinhalt springen

KlimakonferenzKomplimente-Fischen am Amazonas

Lesezeit: 4 Min.

Der Hobby-Angler und Umweltminister Carsten Schneider im Fachgespräch mit einem brasilianischen Fischer. „Schade, dass ich nicht länger bleiben kann“, schreibt er danach.
Der Hobby-Angler und Umweltminister Carsten Schneider im Fachgespräch mit einem brasilianischen Fischer. „Schade, dass ich nicht länger bleiben kann“, schreibt er danach. (Foto: Foto: Michael Bauchmüller.)

Bundesumweltminister Carsten Schneider muss in Brasilien vor allem den Brand löschen, den Kanzler Merz gelegt hat. Das stört ihn offenbar nicht – im Gegenteil: Er nutzt die Chance.

Von Michael Bauchmüller, Belém

Carsten Schneider kommt im langen Gefolge seiner EU-Ministerkollegen aus einem Saal, da wird er schon herausgewinkt. In einer Ecke sind Kameras aufgestellt, vor allem von brasilianischen Teams. Der Umweltminister aus Deutschland soll mal erklären, was los ist bei ihm zu Hause.

