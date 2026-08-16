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GesundheitspolitikFachleute warnen Linnemann vor seiner eigenen Idee

Lesezeit: 5 Min.

„Das wirkt eher populistisch“: Experten kritisieren die Idee von Carsten Linnemann, Kassen mit weniger als einer Million Versicherten zu schließen.
„Das wirkt eher populistisch“: Experten kritisieren die Idee von Carsten Linnemann, Kassen mit weniger als einer Million Versicherten zu schließen. Kay Nietfeld/dpa

Der neue Gesundheitsminister wollte noch als CDU-Generalsekretär kleine Krankenkassen schließen. Er bekam dafür viel Applaus. Doch Experten warnen nun: „Lass die Finger davon“.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

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Als Carsten Linnemann noch nicht wusste, dass er bald Gesundheitsminister wird, entwarf er einen radikalen Plan für das Gesundheitssystem. Von rund 90 Krankenkassen sollten nur noch zehn bis 20 übrigbleiben. Wer nicht mindestens eine Million Versicherte hat, müsse schließen, forderte er als CDU-Generalsekretär. Er bekam dafür Applaus, die Idee ist populär bei den Bürgern: Weg mit den grauen Bürokraten! „Weniger Krankenkassen bedeuten: effizienterer Wettbewerb, schlanke Verwaltung und weniger Kosten“, hatte er der Bild-Zeitung noch im April gesagt.

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