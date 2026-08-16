Als Carsten Linnemann noch nicht wusste, dass er bald Gesundheitsminister wird, entwarf er einen radikalen Plan für das Gesundheitssystem. Von rund 90 Krankenkassen sollten nur noch zehn bis 20 übrigbleiben. Wer nicht mindestens eine Million Versicherte hat, müsse schließen, forderte er als CDU-Generalsekretär. Er bekam dafür Applaus, die Idee ist populär bei den Bürgern: Weg mit den grauen Bürokraten! „Weniger Krankenkassen bedeuten: effizienterer Wettbewerb, schlanke Verwaltung und weniger Kosten“, hatte er der Bild-Zeitung noch im April gesagt.