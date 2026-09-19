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Generalinspekteur der BundeswehrCarsten Breuer wird Chef des Nato-Militärausschusses

Lesezeit: 1 Min.

Carsten Breuer, noch Generalinspekteur der Bundeswehr, spricht im September 2025 mit Journalisten.
Carsten Breuer, noch Generalinspekteur der Bundeswehr, spricht im September 2025 mit Journalisten.
Foto: Kay Nietfeld/dpa
  • Generalinspekteur Carsten Breuer wird neuer Vorsitzender des Nato-Militärausschusses.
  • Breuer setzte sich bei der Wahl in Kopenhagen gegen die kanadische Generalstabschefin Jennie Carignan durch.
  • Die Wahl gilt als Zeichen der Wertschätzung für Deutschlands Beitrag zur Steigerung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten.
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Die Wahl Breuers gilt als Zeichen der Wertschätzung dafür, dass die Bundesrepublik zuletzt erheblich zur Steigerung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten beigetragen hat.

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Deutschlands ranghöchster Soldat wird neuer Vorsitzender des Nato-Militärausschusses. Generalinspekteur Carsten Breuer wurde bei einer Sitzung des Gremiums in Kopenhagen zum Nachfolger des italienischen Admirals Giuseppe Cavo Dragone gewählt, wie die Nato mitteilte.

Breuer setzte sich gegen die kanadische Generalstabschefin Jennie Carignan durch, die sonst die erste Frau an der Spitze des Militärausschusses geworden wäre. Im Juli 2027 soll Breuer seinen neuen Job antreten.

Der Generalinspekteur dankte „für das in mich gesetzte Vertrauen“. „Die Unterstützung der Generalstabschefs unserer Nato-Verbündeten bedeutet mir viel. Im Bündnis liegen große Aufgaben vor uns - für unsere Sicherheit und den Frieden in Europa und darüber hinaus“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Als Vorsitzender des Militärausschusses werde es ihm darum gehen, die Perspektiven aller Mitgliedstaaten zusammenzuführen und substanzielle militärische Ratschläge in das Bündnis einzubringen.

Letzter Deutscher auf dem Posten war General Kujat

Der Vorsitzende des Militärausschusses gilt neben dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa (Saceur) als einer der einflussreichsten Militärs der Nato. Er ist der wichtigste militärische Berater des Nato-Generalsekretärs und zugleich das Bindeglied, über das die gemeinsamen Empfehlungen der Generalstabschefs aller Nato-Mitgliedstaaten den politischen Entscheidungsgremien vorgelegt werden.

Der bislang letzte Deutsche auf dem Posten war General Harald Kujat. Auch Kujat war zuvor Generalinspekteur der Bundeswehr und amtierte von Juli 2002 bis Juni 2005 als Vorsitzender des Militärausschusses.

Die Wahl Breuers gilt im Bündnis auch als Zeichen der Wertschätzung dafür, dass die Bundesrepublik zuletzt erheblich zur Steigerung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten beigetragen hat. Bei den Verteidigungsausgaben liegt Deutschland nach Nato-Zahlen derzeit mit rund 125 Milliarden Euro klar auf Platz eins in Europa, in der militärischen Kommandostruktur des Bündnisses besetzt es seit diesem Jahr mehr Spitzenposten als die USA.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) steht nach der Wahl Breuers vor der Entscheidung, wen er stattdessen an die militärische Spitze der Bundeswehr setzt.

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