Die 35 Jahre alte Bundestagsabgeordnete wehrt sich gegen schwere Anschuldigungen. Ihr Kreisverband hat ihr eine Frist bis zu diesem Freitag gesetzt.

Von Björn Finke

Caroline Bosbach trägt in dem Video ein weißes Oberteil, darüber hängt eine Kette mit Kreuz. In der Aufnahme, die sie auf Instagram und Facebook verbreitet, klagt die CDU-Bundestagsabgeordnete über „fingierte Vorwürfe“, über „konstruierte Vorwürfe“ und eine Kampagne, „die nur eins zum Ziel hat, nämlich meine Glaubwürdigkeit zu beschädigen“. Diese Vorwürfe beschäftigen inzwischen auch die Staatsanwaltschaft Köln und den Vorstand der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis, einer Hochburg der Union östlich von Köln. Dort gewann die 35 Jahre alte Tochter des früheren CDU-Innenpolitikers Wolfgang Bosbach ihren Wahlkreis im Februar souverän und zog damit erstmals in den Bundestag ein.