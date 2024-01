Von Boris Herrmann und Angelika Slavik, Berlin

Carola Rackete, 35, sitzt in einem türkischen Café am Kottbusser Tor in Berlin und bestellt Frühstück. Vor ein paar Jahren ist sie in ganz Europa bekannt geworden: 2019 steuerte Rackete als Kapitänin ein Schiff mit geretteten Flüchtlingen in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa - nach wochenlangem Ringen mit den Behörden und gegen den Willen der damaligen Regierung. Nun tritt sie für die Linke bei der Europawahl an. Am Ende des Gesprächs mit der Süddeutschen Zeitung wird sie nur zwei Tische weiterziehen, dort warten zwei Reporter des britischen Guardian auf sie. "Sorry", sagt sie, "ich organisiere gern effizient."