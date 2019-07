29. Juli 2019, 18:44 Uhr Caritas-Studie 52 000 ohne Schulabschluss

Mehr als 52 000 Jugendliche haben nach Zahlen der Caritas im Jahr 2017 die Schule ohne Abschluss beendet. Das waren 5000 mehr als bei der letzten Auswertung durch die katholische Hilfsorganisation für das Jahr 2015. Die Quote der Schulabgänger, die nicht mindestens einen Hauptschulabschluss hatten, sei damit 2017 bundesweit um einen Prozentpunkt auf 6,9 Prozent gestiegen. "Die weiter hohe Zahl junger Menschen, die ohne Abschluss ihre Schullaufbahn beenden, macht uns große Sorgen", sagte Eva Maria Welskop-Deffaa vom Caritas-Vorstand. Ein Grund für den Anstieg sei die Zuwanderung. Für viele zugewanderte Jugendliche sei es schwer, gleichzeitig die Sprache zu lernen und einen Schulabschluss zu erreichen. Auch sei ihre schulische Vorbildung sehr unterschiedlich. In Bayern stieg die Quote von 4,6 auf sechs Prozent an, nur in Hessen ist sie niedriger. Die meisten Jugendlichen, nämlich 11,7 Prozent, verlassen in Berlin die Schule ohne Abschluss.