Zollfahnder haben in den vergangenen Monaten die bislang größte in Deutschland gefundene Menge der Droge Captagon sichergestellt. Was dahintersteckt - und welche Rolle das syrische Regime spielt.

Von Christina Berndt, Paul-Anton Krüger und Sina-Maria Schweikle, Berlin/München

Sie macht stark süchtig und ist immer wieder in den Medien: die Droge Captagon. Seit Monaten waren Zollfahnder aus Essen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Aachen auf der Suche nach einer kriminellen Bande, die das Amphetamin im großen Stil in Deutschland vertreibt. Am Donnerstag dann die Nachricht: Die Fahnder haben die bisher größte Menge Captagon in Deutschland sichergestellt. "Insgesamt haben wir in den vergangenen Monaten 461 Kilogramm, also mehr als 3,2 Millionen Captagon-Tabletten sichergestellt", sagt Heike Sennewald, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Essen, der Süddeutschen Zeitung. Der Wert beträgt 59 Millionen Euro.