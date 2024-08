Von Christoph Koopmann

Es war einer dieser Funde, die gelegentlich in Behördenpressemitteilungen mit der Einleitung „Die Beamten staunten nicht schlecht, als …“ präsentiert werden. In diesem Fall hatten das Zollfahndungsamt Essen und die Staatsanwaltschaft Aachen sich die Phrase aber verkniffen, sie war wohl gar nicht notwendig bei dem Fund, den sie drei Tage vor Heiligabend 2023 vermeldeten: 3,2 Millionen Tabletten Captagon, insgesamt 461 Kilogramm, Straßenverkaufswert geschätzte 60 Millionen Euro, unter anderem gefunden in Garagen in Würselen bei Aachen. Es ist die größte bislang sichergestellte Menge der Droge in Deutschland.