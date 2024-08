Von Angelika Slavik, Berlin

Der Weg zur Cannabis-Legalisierung war ja eine Art politische Seifenoper, ein ewig langes Hin und Her – zwischendurch sah es gar aus, als würde das vermeintliche Prestigeprojekt der Ampel am Widerstand innerhalb der Koalition scheitern. Seit dem 1. April gilt nun aber: In Deutschland kann unter bestimmten Voraussetzungen legal gekifft werden. Vorbei ist die Diskussion deshalb aber noch lange nicht – denn in den Ländern wächst der Unmut über die neue Regelung.