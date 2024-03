Drogenpolitik:Neuer Knatsch ums Kiffen

Es war ein monatelanges Gezerre, doch vor zwei Wochen schien es, als sei die Frage der Cannabis-Legalisierung in Deutschland nun entschieden. Der Bundestag beschloss, dass von April an in Deutschland legal gekifft werden dürfe. Es gab Gegenstimmen, auch aus der SPD-Fraktion, trotzdem schien sich die Ampelkoalition mehrheitlich auf das Gesetz aus dem Haus von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verständigt zu haben.

Nun sieht die Sache wieder anders aus - die Cannabis-Legalisierung könnte doch noch scheitern.

Schon am Tag der Verabschiedung des Gesetzes durch den Bundestag war klar, dass hinter dem Datum des Inkrafttretens der neuen Regelung am 1. April zumindest ein kleines Fragezeichen stand. Der Grund: möglicher Widerstand im Bundesrat. Zwar ist die Cannabis-Legalisierung kein zustimmungspflichtiges Gesetz, die Länderkammer hat aber die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anzurufen. Weil der Bundesrat erst am 22. März wieder zusammenkommt, wäre dann der 1. April nicht zu schaffen.

Polizei und Justiz fürchten eine Überlastung

Inhaltlich müsste sich, theoretisch, aber nichts ändern: Würden die Ampelparteien geschlossen zu dem Gesetz stehen, könnte es einfach ein weiteres Mal den Bundestag passieren und dann, wenn auch mit ein paar Wochen Verzögerung, in Kraft treten wie geplant.

Allerdings sieht es danach aus, dass es so nicht laufen wird. Denn in den Ländern gibt es zahlreiche Bedenken. So sind die Landesinnenminister gegen das Gesetz - und zwar geschlossen, inklusive jener aus der SPD. Dazu kommen Warnungen von Polizei und Justiz. Ihr wichtigster Kritikpunkt ist eine mögliche Überlastung: Zum einen, weil die kleinteiligen Regelungen zu Besitz und Konsum viel Kontrollaufwand bedeuten würden.

Und zum Zweiten, weil mit der Legalisierung automatisch auch eine Amnestie einherginge: Wer also, zum Beispiel, derzeit wegen Cannabis-Besitzes eine Haftstrafe verbüßt, hätte unter Umständen Anspruch auf Entlassung oder zumindest auf eine Reduktion seiner Strafe. Ob das der Fall ist, müsste die Justiz in möglicherweise vielen Tausend Fällen einzeln überprüfen. Deshalb mehren sich die Stimmen, die eine Verschiebung der Legalisierung in den Oktober erreichen wollen - damit sich die Justiz auf diese Mehrbelastung zumindest einstellen kann.

Im Laufe eines Vermittlungsverfahrens könnte das Gesetz sogar in einem größeren Umfang aufgeschnürt werden. Denn auch an der konkreten Ausgestaltung der neuen Cannabis-Regeln gibt es Kritik - selbst innerhalb der Koalition gleich von zwei Seiten. Da sind jene, die die Idee vom legalen Drogenkonsum grundsätzlich mit Skepsis betrachten und sich strengere Regeln wünschen. Und da sind die Liberalisierungsbefürworter, die das Gesetz in der vorliegenden Form viel zu rigoros finden. Möglich also, dass beide Seiten ein Vermittlungsverfahren nutzen wollen, um noch Änderungen zu reklamieren.

Lauterbach sieht inzwischen vor allem die Risiken des Cannabis-Konsums

Vor genau diesem Szenario graut es dem Umfeld von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Wenn man nun wieder anfange, über Abstandsregeln und Höchstmengen zu debattieren, würde der ganze Gesetzgebungsprozess praktisch wieder von vorn beginnen, fürchtet man im Ministerium. Darauf soll nicht zuletzt Lauterbach selbst keine Lust haben: Der Minister sieht, nach einer kurzen Phase als Legalisierungsenthusiast zu Beginn der Legislaturperiode, nun seit Längerem vor allem die Risiken des Cannabis-Konsums. Dass er das Gesetz zur Legalisierung überhaupt vorgelegt hat, ist wohl eher der Koalitionsdisziplin als Lauterbachs Überzeugung zuzuschreiben.

Als Folge eines Vermittlungsverfahrens alle Cannabis-Debatten wieder von vorn führen zu müssen, würde sich Lauterbach deshalb sparen wollen, ist zu hören. Käme es dazu, würde er die Legalisierung lieber als gescheitert verbuchen und komplett zurückziehen. Legales Kiffen gäbe es dann zumindest in dieser Legislaturperiode nicht mehr.

Diese Botschaft macht der Minister derzeit offenbar in Gesprächen mit Ländern und Koalitionspartnern deutlich. Wohl auch in der Hoffnung, so zu verhindern, dass es überhaupt zu einem Vermittlungsverfahren kommt. Denn ein Scheitern der Legalisierung wäre zwar auch für Lauterbach peinlich, vor allem aber eine herbe politische Niederlage für die ganze Ampelkoalition. Ob dieses Argument verfängt? Die Bundesratssitzung in zwei Wochen wird es zeigen.