Von Angelika Slavik, Berlin

Bei diesem Satz mag sich mancher nun fühlen wie in einer Zeitschleife, aber es nützt ja nichts, der Satz ist so unvermeidbar wie zutreffend. Er lautet: Die Cannabis-Legalisierung steht auf der Kippe. Der Satz kam in den vergangenen Monaten schon unzählige Male zu Einsatz, während die Ampel-Koalition versuchte, sich auf einen Gesetzesentwurf zum Thema Cannabis zu verständigen. Im Lauf dieses Prozesses gab es zahlreiche Hindernisse und Wendungen, mehrfach sah es so aus, als würde die Idee vom legalen Kiffen in Deutschland scheitern. Bis schließlich, fast auf den Tag genau vor einem Monat, der Bundestag das Gesetz doch noch verabschiedete. Von April an könne in Deutschland legal Cannabis konsumiert werden, hieß es.