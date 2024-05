Cannabis-Gesetz:"Weit entfernt von einer echten Legalisierung"

Das Cannabis-Gesetz der Ampel ist erst seit einem Monat in Kraft, schon zeigen sich innere Widersprüche. In Mannheim platzt sogar ein Prozess gegen einen Großdealer. Der Rechtswissenschaftler Sebastian Sobota erklärt, woran es hapert.

Interview von Ronen Steinke, Berlin

Das neue Cannabisgesetz, abgekürzt CanG, ist am 1. April in Kraft getreten, die sogenannten Anbauvereinigungen sind ab 1. Juli erlaubt. In der Anwendung wirft die Teillegalisierung der Droge noch viele juristische Fragen auf. Was ist dran an der verbreiteten Kritik, das Cannabisgesetz weise etliche handwerkliche Fehler auf? Fragen an den Rechtswissenschaftler Sebastian Sobota.