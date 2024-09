Von Johannes Bauer, Christoph Koopmann, Leipzig/München

Für Marco Böhme ging am Donnerstag ein Kapitel zu Ende. Ohne Tränen. Nach der letzten Sitzung des alten sächsischen Landtags, nach seiner letzten Rede bestieg er in Dresden den Zug, um zurück in seine Heimat Leipzig zu fahren. „Ich habe jetzt noch nicht den Moment gehabt, in dem ich weine“, sagt er. Seine Enttäuschung ist allerdings groß. Zehn Jahre saß Böhme für die Linke im Landtag. Doch am 1. September verlor er im Wahlkreis Leipzig-West gegen Claudia Maicher von den Grünen. Und sein Listenplatz reichte dieses Mal nicht.