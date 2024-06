Von Markus Balser, Petra Blum, Jörg Schmitt, München/Berlin

Münchner Ermittler sind so einiges gewohnt. Dreiste Lügen von Vorständen eines Weltkonzerns, eine Motorsport-Legende, die nur unter der Zusage von freiem Geleit aussagen wollte, Milliardenlöcher auf Bankkonten, von denen die Banker angeblich nichts mitbekommen haben: Alles schon vorgekommen in den vergangenen Jahren. Doch die Dreistigkeit, mit der der Beschuldigte an einem Donnerstag Mitte Mai den Ermittlern gegenübertrat, überraschte selbst hartgesottene Fahnder.