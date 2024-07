Nach Karlsruher Urteil: Ampel muss Wahlrecht nachbessern. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht fest: Das Parlament wird nach der nächsten Wahl kleiner sein. Von derzeit 733 Abgeordneten soll es nach der nächsten Bundestagswahl auf 630 schrumpfen. Die Ampel-Koalition muss ihre Reform des Wahlrechts in einem zentralen Punkt überarbeiten. Zum Artikel (SZ Plus)

Rechte Extremisten stürmen Stützpunkte der israelischen Armee. Rechtsextreme Demonstranten dringen in zwei Armeestützpunkte ein, um Folter-Ermittlungen gegen israelische Soldaten zu stoppen. Unterstützer finden die Extremisten in Teilen der Regierung – deren Minister sich nun öffentlich beschimpfen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Beschuss an israelisch-libanesischer Grenze – Tote auf beiden Seiten

In Deutschland schrumpft die Wirtschaft, während die Inflation steigt. Es sind nur kleine Veränderungen, die das Statistische Bundesamt ausweist, aber sie sind psychologisch durchaus wichtig: Minus 0,1 Prozent beim BIP, plus 0,1 Prozentpunkte bei der Teuerung. Und doch zweifeln Experten, ob die deutsche Wirtschaft bald aus ihrer Wachstumsschwäche herausfinden kann. Zum Artikel

Die Ukraine tut sich schwer, den russischen Vormarsch zu stoppen. An sechs Stellen entlang der Front wird aktuell intensiv gekämpft. Bei Charkiw im Norden, südlich davon in der Gegend von Kupjansk und noch etwas weiter im Süden, nordwestlich von Kreminna. Die russischen Truppen konnten in den vergangenen Wochen etwa 400 Quadratkilometer erobern. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Kiew: Jeder Kriegstag kostet uns 120 Millionen Euro

Von der Leyen hat Probleme, die EU-Kommission paritätisch zu besetzen. Die deutsche Kommissionspräsidentin muss die Interessen von Staaten, Regionen und Parteienfamilien berücksichtigen. Zugleich will sie in der Kommission Parität zwischen Männern und Frauen herstellen. Aber die Namen, die von der Leyen bislang von den Mitgliedstaaten genannt werden, ergeben einen beachtlichen männlichen Überhang. Zum Artikel

Revisionsverhandlung zu Urteil gegen frühere KZ-Mitarbeiterin startet. Irmgard F. war Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof. Die heute 99-Jährige wurde wegen Beihilfe zum Mord in über 10 000 Fällen verurteilt, ging in Revision, nun verhandelt der Bundesgerichtshof ihren Fall. Der Prozess könnte der letzte seiner Art sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Olympische Spiele

Deshalb ist die Seine so dreckig. Der Triathlon-Wettbewerb wurde verschoben, weil die Grenzwerte des Flusses immer noch deutlich zu hoch sind. Warum es so schwer ist, einen Stadtfluss sauber zu halten, und warum das für die Athleten gefährlich werden kann. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Ästhetik war wohl wichtiger als die Athleten (SZ Plus)

Fechten für die Ukraine: "Wir machen das für unser Land". Fechterin Olha Charlan gewinnt die erste Medaille für die Ukraine. Die Bedeutung ihres Siegs geht weit über den Sport hinaus: In Paris soll die ukrainische Delegation auf ihre Weise den Kampf gegen den russischen Aggressor repräsentieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Paris 2024: Olympische Höhepunkte in Bildern

Was heute sonst noch wichtig war