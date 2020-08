Von Markus Balser, Berlin

In Deutschland wächst der Druck, einheitliche und höhere Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen einzuführen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) machte sich am Mittwoch in Berlin für eine entsprechende Verschärfung der Regeln durch die Länder stark. "Wir müssen Vertrauen in den Nahverkehr zurückgewinnen", sagte Scheuer. Die Passagiere sollten sich sicher fühlen. Wer sich weigere eine Maske zu tragen, müsse spüren, dass er einen Fehler mache, forderte Scheuer. Die Länder würden das Thema auf die Tagesordnung für eine Telefonschalte der Verkehrs- und Innenministerien an diesem Donnerstag setzen, kündigte Anke Rehlinger (SPD) an, die saarländische Verkehrsministerin und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz der Bundesländer.

Fünf Monate nach Beginn der Corona-Krise fahren die Deutschen weiterhin deutlich weniger Bus und Bahn als vor der Pandemie. Im Nahverkehr erreicht die Fahrgastzahl etwa 60 Prozent des Vorkrisen-Niveaus, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mit. Bund, Länder, Städte und Verkehrsbetriebe suchen deshalb nach Lösungen, mehr Vertrauen zu schaffen. Etwa durch das verstärkte Durchsetzen der Maskenpflicht. Bislang jedoch sind die Regelungen sehr unterschiedlich. Während in Sachsen-Anhalt gar kein Bußgeld festgelegt ist, können in Berlin Bußgelder zwischen 50 und 500 Euro verhängt werden. In Hamburg werden 40 Euro fällig, in Nordrhein-Westfalen 150 Euro.

Eine einheitliche Strategie der Bundesländer, wie es sie schon bei den Verhaltensregeln gebe, sei hier wünschenswert, sagte Scheuer. So würde das Kontrollpersonal Unterstützung von der Politik bekommen. Städte und Länder leiden unter den Einnahmeausfällen im Nahverkehr. Der Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung (SPD), warb dafür, trotz Corona-Pandemie wieder verstärkt Busse und Bahnen zu nutzen. Es gebe keinen Beleg dafür, dass man sich dort leichter anstecke als anderswo. Allerdings gibt es bislang auch keine Belege für eine niedrige Ansteckungsrate. Die Unternehmen glauben aber, dafür erste Anhaltspunkte zu haben. In der Pandemie sei die Krankheitsrate der Mitarbeiter mit Kundenkontakt sehr gering gewesen, sagte der Chef der Bahn-Nahverkehrstochter DB Regio, Jörg Sandvoß. Diese ersten Erkenntnisse würden nun auch wissenschaftlich untersucht.