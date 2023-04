750 000 Menschen haben das Deutschlandticket bereits gekauft. Die Zahl werde in den kommenden Monaten auf fünf bis sechs Millionen ansteigen, schätzt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen - dazu kämen elf Millionen Bestandsabonnenten, die zum Deutschlandticket wechseln. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) nannte das Deutschlandticket am Dienstag in Berlin eine "Tarifrevolution". Dass es zum einheitlichen Preis von 49 Euro bundesweit gültig sei, mache Bahnfahren deutlich unkomplizierter. Das Ticket werde "der Einstieg in eine Digitalisierung des ÖPNV sein", so Wissing weiter: Mit Ausnahmen zu Beginn wird es digital angeboten.