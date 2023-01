Zum Jahresbeginn sind Appelle zu vernehmen, die Qualität der Debattenkultur in Deutschland zu verbessern. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, sagte: "Wir sollten in den öffentlichen Diskussionen viel mehr betonen, was uns verbindet." Die öffentliche Diskussion sei "nachweislich ruppiger, gereizter und polarisierter geworden", monierte die Medizinethikerin im Interview bei Zeit Online. Die Rede von der Spaltung der Gesellschaft sei zwar "Quatsch", so Buyx, sie wünsche sich aber mehr Verantwortungsgefühl. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) beklagte in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag unterdessen eine "immer weiter steigende Unduldsamkeit gegenüber Standpunkten, die nicht die eigenen sind". Im neuen Jahr solle man auch in Kontroversen einander zugewandt bleiben, fordert Buschmann.