Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) rechnet nach den zuletzt bekannt gewordenen Spionagevorwürfen gegen einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, in den nächsten Monaten mit weiteren Vorfällen. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir auch in den nächsten Monaten weitere Enttarnungen vornehmen werden", sagte der FDP-Politiker am Sonntag im ARD-"Bericht aus Berlin". Deutschland sei längst in den Fokus autoritärer Mächte geraten, die sich auch geheimdienstlicher Mittel bedienten.