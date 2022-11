Marco Buschmann:"Wir werden einen langen Atem haben"

Der Bundesjustizminister über Deutschlands Rolle bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine, seine Kämpfe mit der Innenministerin und Strafen für Klimaaktivisten.

Interview von Karoline Meta Beisel und Constanze von Bullion

Von Montag an beraten die Justizministerinnen und Justizminister der G-7-Länder in Berlin über die Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Gastgeber Marco Buschmann (FDP) hat auch seinen ukrainischen Kollegen Denys Maljuska und den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes Karim A. A. Khan eingeladen.