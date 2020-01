Australien in Flammen: Wie sollten andere Industrienationen reagieren?

Die apokalyptischen Bilder aus Australien erinnern uns an die Verwundbarkeit des Planeten. Gebiete von der Größe Belgiens stehen in Flammen.

Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima beschloss Deutschland, schnell aus der Atomkraft auszusteigen. Die Brände in Australien haben bisher nicht zu einem ähnlichen Umdenken in der deutschen oder internationalen Energiepolitik geführt. Ein Fehler?