Die Wahlkommission in Burundi hat Évariste Ndayishimiye zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Der Kandidat der Regierungspartei CNDD-FDD habe laut vorläufigem Endergebnis 68,7 Prozent der Stimmen erhalten, erklärte der Vorsitzende des Gremiums, Pierre Claver Kazihise, am Montag in Bujumbura. Ndayishimiye, der als Mann des Militärs gilt, wird damit Nachfolger von Pierre Nkurunziza, der das ostafrikanische Land seit Ende des Bürgerkriegs 2005 regiert hat. Oppositionsführer Agathon Rwasa von der CNL kam bei der Abstimmung am Mittwoch vergangener Woche laut Wahlkommission auf 24,2 Prozent. Rwasa hatte die Wahl am Freitag als "wahres Fiasko" verurteilt und den Sieg für sich reklamiert. Der burundischen Zeitung Iwacu sagte er, es habe bei der Wahl schwere Unregelmäßigkeiten gegeben. Einen Kompromiss mit der Regierungspartei schloss er aus. Noch am Montag legte er offiziell Widerspruch gegen das Ergebnis ein.