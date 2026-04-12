Dass Burkina Fasos Präsident Ibrahim Traoré kein lupenreiner Demokrat ist, ist schon länger bekannt. Doch diese Abrechnung kam dann doch unerwartet. „Wir müssen die Demokratie vergessen“, sagte Traoré Anfang April in einem seltenen Fernsehinterview. Die Demokratie entwickle ein Land nicht, sie führe in die Sklaverei, sie töte. Kurz: Sie sei „nicht für uns“. Was Burkina Faso, was Afrika stattdessen brauche, das sei der „Geist der Revolution“.