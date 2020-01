Bei Gewalttaten sind in Burkina Faso Dutzende Menschen getötet worden. Sechs Soldaten kamen nach Behördenangaben ums Leben und sieben weitere wurden verletzt, als ein Sprengsatz am Dienstag im Osten des Landes deren Fahrzeug erfasste. Behörden vermeldeten zudem, dass bei einem Angriff auf einen Marktplatz am Wochenende 39 Menschen getötet worden seien. Eine Krankenschwester wurde am Montag getötet, als ihr Fahrzeug auf dem Weg zur Arbeit von Bewaffneten auf Motorrädern angriffen wurde, wie der Gouverneur der Region Sahel, Salfo Kabore, berichtete. Extremistische Angriffe haben in Burkina Faso dramatisch zugenommen. Nach UN-Angaben kamen 2019 dadurch mehr als 1800 Menschen ums Leben. Die Norwegische Flüchtlingshilfe warnte, dass die Zahl der Vertriebenen in dem Land bis April auf 900 000 steigen könnte.