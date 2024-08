Bei einem Terrorangriff in Burkina Faso sind offenbar mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien Zivilisten, Soldaten und Mitglieder der paramilitärischen Gruppierung „Verteidiger des Vaterlands“, berichtete der französische Sender RFI in der Nacht zu Sonntag. Offiziell bestätigt ist der Anschlag in Barsalogho im Norden des westafrikanischen Landes bisher nicht. Der Sender zitierte Sicherheitsquellen mit der Aussage, möglicherweise seien bis zu 200 Personen ermordet worden. Mindestens 140 Verletzte seien zudem in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Ein Augenzeuge berichtete RFI, die Täter hätten in der ganzen Stadt geschossen. In Burkina Faso verüben Terrorgruppen mit Kontakten zum Islamischen Staat sowie zur Al-Kaida seit Jahren schwere Anschläge. Mehr als zwei Millionen Menschen sind im eigenen Land auf der Flucht.