So schön lässt es sich in einem ehemaligen Bunker wohnen. Das Bild zeigt einen renovierten Bunker in München.

Von Markus Balser, Berlin

Internationale Geheimdienste warnten bereits eindringlich vor einem Krieg in Europa, als die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben am 23. Februar noch bemerkenswerte Angebote an Investoren versandte. "Hochbunker in guter Wohnlage" wirbt ein Exposé, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Ein anderes bietet den Bunker A10 am Schweinfurter Hauptbahnhof zum Verkauf. Gebäudenutzfläche des Baus aus dem Jahr 1941: immerhin 1500 Quadratmeter. Auf vier Etagen sollten hier im Ernstfall 1500 Bürger hinter zwei Meter dicken Wänden einen Angriff überstehen. Notfalls sogar einen mit atomaren, biologischen oder chemischen Waffen. Denn die Anlage war im Kalten Krieg dafür hochgerüstet worden.