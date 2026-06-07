Verteidigungsminister Boris Pistorius hat beim Tag der Bundeswehr einen stärkeren Zusammenhalt von Gesellschaft und Truppe beschworen. Es habe in den vergangenen Jahren wenig Raum für Begegnungen gegeben, das ändere sich durch solche Tage, sagte der SPD-Politiker am Samstag in Neubiberg bei München. Der Aktionstag sei „ein gutes Instrument, um wieder eine stärkere Verbindung zu schaffen zwischen der Gesellschaft als solcher und einer Bundeswehr der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform“, sagte Pistorius. Er besuchte auch den größten Sanitätsstandort der Bundeswehr in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. An bundesweit zehn Standorten wurden nach Angaben des Ministers rund 307 000 Besucherinnen und Besucher gezählt.