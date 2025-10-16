Nach Studien über schlechtere Lese- und Rechenkompetenzen in der Grundschule und zurückgehende Deutsch-Leistungen in der Oberstufe zeigt eine weitere Untersuchung wachsende Defizite bei Neuntklässlern in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften. Jeder Dritte verfehlte in Testaufgaben die Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss (MSA) in Mathematik, wie der IQB-Bildungstrend des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen zeigt – ein Anstieg von etwa zehn Prozentpunkten im Vergleich zu 2018. So erreicht fast jeder zehnte Schüler in Mathematik nicht die Mindeststandards für den Hauptschulabschluss. Von denjenigen, die einen MSA anstreben, scheitern 25 Prozent an den Mindestanforderungen in Chemie, 16 Prozent in Physik und zehn Prozent in Biologie. Die Leistungen haben sich durch die Bank verschlechtert – unabhängig vom sozialen und familiären Hintergrund. Betroffen sind auch Gymnasiasten.