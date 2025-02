Nach einer Serie von bundesweiten Bombendrohungen hat das Cybercrime-Zentrum bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe Anklage gegen zwei Männer erhoben. Ein heute 20-Jähriger aus dem Hohenlohekreis in Baden-Württemberg soll im Herbst 2023 insgesamt 51 Drohnachrichten an Schulen, Universitäten, Medienhäuser und Religionsgemeinschaften verfasst und verschickt haben. Ein 21 Jahre alter Komplize, der im September 2024 in Baden-Württemberg festgenommen worden war, soll den 20-Jährigen unterstützt und bestärkt haben, wie die Anklagebehörde mitteilte.Die Empfänger der Mails saßen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Männer gaben den Vorwürfen zufolge vor, dass die Drohmails von der Terrororganisation Hamas stammten. Sie drohten schwere Sprengstoffanschläge an. Darin kündigten sie auch an, Säuglinge, Kinder und Menschen mit Behinderung umbringen zu wollen.