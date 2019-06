24. Juni 2019, 14:39 Uhr Bundeswehr Zwei Eurofighter in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt

Die Kampfflugzeuge sind offenbar kollidiert. Die Maschinen sollen auch auf bewohntes Gebiet niedergegangen sein.

Zwei Eurofighter der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin bestätigte am Montag entsprechende Informationen des Radiosenders Ostseewelle. Nach Informationen des NDR stießen die Kampfflugzeuge nordöstlich von Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in der Luft zusammen. Die beiden Piloten hätten sich mit dem Schleudersitz retten können.

