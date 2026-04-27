Die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im ersten Quartal dieses Jahres haben bereits 2656 Menschen einen entsprechenden Antrag gestellt – mehr als im gesamten Jahr 2024, wie das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben am Montag mitteilte. Es bestätigte damit einen Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung. Vor zwei Jahren gab es 2249 solcher Anträge, im vergangenen Jahr insgesamt 3879.

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2022 steigt die Zahl der Menschen wieder, die den Dienst an der Waffe verweigern. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 gab es nur wenige Hundert Anträge pro Jahr. 2022 näherte sich die Zahl der Anträge wieder dem vierstelligen Bereich. Das Bundesverteidigungsministerium, das einen deutlichen Personalaufwuchs bei der Bundeswehr anstrebt, sieht in dem Trend „kein Alarmzeichen“, wie eine Sprecherin in Berlin sagte. Der Trend sei „nicht so überraschend“. Gerade auch wegen des neuen Wehrdienstes beschäftigten sich mehr junge Menschen mit der Bundeswehr.

Gestiegen ist seit 2022 auch die Zahl der Menschen, die ihre Kriegsdienstverweigerung widerrufen haben, wenngleich auf geringerem Niveau. 2021 wurden 304 entsprechende Verzichtserklärungen abgegeben, 2025 waren es 781